Colleferro Presentata a Palazzo Morandi la pubblicazione cross-mediale Colleferro – Guida alla Città

Da cronachecittadine.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Palazzo Morandi è stata presentata ufficialmente la nuova pubblicazione “Colleferro – Guida alla città”. L’evento si è svolto nell’Aula Consiliare, con la presenza di cittadini e autorità locali. La guida, definita “cross-mediale”, offre spunti per conoscere meglio le principali attrazioni e la storia di Colleferro. È uno strumento pratico per chi vuole scoprire la città in modo semplice e diretto.

Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Giovedì 29 Gennaio è stata presentata, nell'Aula Consiliare di Palazzo Morandi, "Colleferro, Guida alla città"

