Colleferro Presentata a Palazzo Morandi la pubblicazione cross-mediale Colleferro – Guida alla Città
Questa mattina a Palazzo Morandi è stata presentata ufficialmente la nuova pubblicazione “Colleferro – Guida alla città”. L’evento si è svolto nell’Aula Consiliare, con la presenza di cittadini e autorità locali. La guida, definita “cross-mediale”, offre spunti per conoscere meglio le principali attrazioni e la storia di Colleferro. È uno strumento pratico per chi vuole scoprire la città in modo semplice e diretto.
Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Giovedì 29 Gennaio è stata presentata, nell’Aula Consiliare di Palazzo Morandi, “Colleferro, Guida alla città” – L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Approfondimenti su Colleferro Giuda Guida
Colleferro. A Palazzo Morandi grandissima partecipazione all’evento organizzato per ricordare i “Mitici del Colleferro Calcio”
Colleferro. Inaugurata a Palazzo Morandi l’originale mostra “La Città Invisibile”. Una collaborazione tra Minerva Ambiente e l’Accademia delle Belle Arti di Frosinone
Ultime notizie su Colleferro Giuda Guida
Argomenti discussi: Colleferro. 29 Gennaio Giornata di Memoria Civica per lo Scoppio del ’38 e inaugurazione dei nuovi spazi al piano superiore dell’Auditorium Fabbrica della Musica; Colleferro. Giovedì 29 Gennaio. La città commemora le vittime dello Scoppio della fabbrica del ’38. Si presenta la Guida di Colleferro. Si inaugura l’ultimo piano dell’Auditorium e ...; Colleferro, presentata la prima Guida alla città: l’evento.
Alle @gallerieditalia di Milano apre la mostra Gianni Berengo Gardin. Lo studio di Giorgio Morandi, uno dei focus del progetto diffuso Metafisica/Metafisiche che coinvolge anche Palazzo Reale, Grande Brera-Palazzo Citterio e Museo del Novecento. gro x.com
Una grande mostra a Palazzo Reale e tre “capitoli espositivi” in altrettanti grandi musei milanesi: De Chirico, Morandi e i maestri della Metafisica in dialogo con gli “eredi” internazionali e con gli “allievi” del XX e XXI secolo. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.