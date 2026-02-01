Colleferro Presentata a Palazzo Morandi la pubblicazione cross-mediale Colleferro – Guida alla Città

Questa mattina a Palazzo Morandi è stata presentata ufficialmente la nuova pubblicazione “Colleferro – Guida alla città”. L’evento si è svolto nell’Aula Consiliare, con la presenza di cittadini e autorità locali. La guida, definita “cross-mediale”, offre spunti per conoscere meglio le principali attrazioni e la storia di Colleferro. È uno strumento pratico per chi vuole scoprire la città in modo semplice e diretto.

