Adrano denunciati due giovani del posto giravano di notte con pistola a salve priva di tappo rosso  

Notte movimentata ad Adrano, in provincia di Catania. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò hanno denunciato due giovani adraniti di 20 e 21 anni per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Durante un servizio notturno di pattugliamento, i militari hanno notato un motociclo con due persone a bordo percorrere via Solicchiata, nel territorio comunale di Adrano. Alla richiesta di fermarsi, intimata con i dispositivi luminosi, il conducente ha accelerato improvvisamente nel tentativo di eludere il controllo.

