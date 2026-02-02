Stecchette di hashish e pistola a salve senza tappo rosso in casa | 2 giovani nei guai

Due giovani di Agrigento sono finiti nei guai dopo essere stati trovati in possesso di stecchette di hashish e di una pistola a salve senza tappo rosso in casa. La polizia li ha denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Si tratta di un trentenne tunisino di 30 anni e di una ragazza di 18 anni.

Al trentenne e alla diciottenne sono state contestate le ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi o oggetti atti ad offendere Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi o oggetti atti ad offendere. È per queste ipotesi di reato che due giovani - un trentenne tunisino e una diciottenne agrigentina - sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento. A farlo, dopo una perquisizione domiciliare fatta in via Regione Siciliana, sono stati i poliziotti della Squadra Mobile della Questura. Agenti che, anche se in rigoroso silenzio, non abbassano mai l'attenzione sui giri di droga che ci sono tanto in città, quanto in provincia.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

