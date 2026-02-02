Stecchette di hashish e pistola a salve senza tappo rosso in casa | 2 giovani nei guai

Da agrigentonotizie.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani di Agrigento sono finiti nei guai dopo essere stati trovati in possesso di stecchette di hashish e di una pistola a salve senza tappo rosso in casa. La polizia li ha denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Si tratta di un trentenne tunisino di 30 anni e di una ragazza di 18 anni.

Al trentenne e alla diciottenne sono state contestate le ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi o oggetti atti ad offendere Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi o oggetti atti ad offendere. È per queste ipotesi di reato che due giovani - un trentenne tunisino e una diciottenne agrigentina - sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento. A farlo, dopo una perquisizione domiciliare fatta in via Regione Siciliana, sono stati i poliziotti della Squadra Mobile della Questura. Agenti che, anche se in rigoroso silenzio, non abbassano mai l'attenzione sui giri di droga che ci sono tanto in città, quanto in provincia.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Hashish Pistola

Girava con una pistola giocattolo senza tappo rosso, giovane finisce nei guai

Adrano, denunciati due giovani del posto, giravano di notte con pistola a salve priva di tappo rosso  

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Hashish Pistola

Argomenti discussi: Villaricca, sorpresi con la droga: tre arresti; Avellino, sorpresi a spacciare, avevano 43 stecchette di hashish: giudizio immediato; Avellino, giudizio immediato per un giovane gambiano e una 23enne salernitana per detenzione di hashish; Villaricca: 3 in manette per droga. Sequestrati 3 chili di hashish.

stecchette di hashish eAvellino, sorpresi a spacciare, avevano 43 stecchette di hashish: giudizio immediatoAVELLINO- La Procura di Avellino ha ottenuto il giudizio immediato nei confronti di un trentenne gambiano e una ventitreenne salernitana, difesi dall’avvocato Fabio Tulimiero, bloccati dagli agenti de ... irpinianews.it

Hashish, cocaina e 13.000 euro sequestrati a Bolzano, denunciati in treCentocinquanta grammi di hashish, 10 di cocaina e 13.000 euro in contanti sono stati sequestrati da carabinieri e polizia di Bolzano nel corso di una operazione congiunta in uno stabile del quartiere ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.