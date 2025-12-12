Airpress2025 Frattasi | Cybersicurezza una priorità strategica per il Paese Il video

Airpress2025 evidenzia l'importanza della cybersicurezza come priorità strategica per l’Italia. Con un incremento continuo di attacchi informatici contro infrastrutture civili e istituzionali, diventa fondamentale rafforzare le difese digitali per proteggere la sicurezza nazionale e garantire la resilienza del paese.

L’aumento costante degli attacchi cibernetici contro infrastrutture civili e istituzionali conferma come la cybersicurezza sia diventata un pilastro della sicurezza nazionale. Le minacce, spesso motivate da finalità politico-ideologiche, colpiscono settori strategici come sanità, trasporti e pubblica amministrazione. In questo scenario, il coordinamento tra istituzioni civili, militari e intelligence è essenziale per garantire resilienza e protezione del sistema Paese. Proprio al fine di legare l’ecosistema italiano della Difesa, si è tenuta mercoledì 10 dicembre a Roma la festa della rivista Aipress dal titolo “A difesa della pace”, alla presenza di istituzioni, vertici militari, rappresentanti della politica e del mondo dell’industria. Formiche.net

Frattasi (Cybersicurezza): "Io in bilico? Non sono uno scienziato informatico, il mio mandato è a disposizione"

Frattasi (Cybersicurezza): "Io in bilico? Non sono uno scienziato informatico, il mio mandato è a disposizione" - Prefetto Bruno Frattasi, lo sa che è diventato un bug, suo malgrado? ilfoglio.it

Cybersicurezza: Frattasi (Acn), 'minaccia riguarda tutti' - "La cybersicurezza riguarda tutti: cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e infrastrutture critiche come gli ospedali": lo ha detto Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia per la ... ansa.it