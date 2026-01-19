Sospensione idrica per riparazione urgente a Lanciano

Oggi, lunedì 19 gennaio 2026, a Lanciano si verifica una sospensione idrica a causa di un intervento urgente di riparazione alla rete principale. La Sasi ha comunicato che l'intervento è necessario per garantire la sicurezza e il ripristino della normale distribuzione dell'acqua. Si consiglia di pianificare di conseguenza le proprie attività e di seguire eventuali aggiornamenti sulla durata dei lavori.

Sospensione idrica per riparazione urgente a Casoli: niente acqua per l'intera mattinata

A Casoli, nella mattinata di giovedì 8 gennaio, si registra una sospensione idrica dovuta a un intervento urgente sulla rete principale. La Sasi ha comunicato che questa interruzione potrebbe causare disagi e si rende necessaria per garantire la sicurezza e la riparazione dell’impianto. Si consiglia di pianificare l’uso dell’acqua di conseguenza e di seguire eventuali aggiornamenti.

Un giorno e una notte senz'acqua a Gissi per un intervento di riparazione urgente

Oggi a Gissi, per un intervento di riparazione urgente, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua per un giorno e una notte. La comunicazione è stata diffusa dalla Sasi, che ha previsto la sospensione a partire da questa mattina. Si consiglia di pianificare in anticipo l’approvvigionamento e di seguire eventuali aggiornamenti sulla situazione.

