un laboratorio per lo spaccio di droga in casa di un pregiudicato ad arezzo arrestato 35enne

Un pregiudicato di 35 anni è stato arrestato ad Arezzo per aver gestito un laboratorio di spaccio in casa sua. La polizia ha scoperto 220 grammi di cocaina nascosti tra le mura dell’appartamento, insieme a 4 bilancini di precisione. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, aveva allestito un punto di distribuzione di droga nel quartiere. Durante l’operazione, gli agenti hanno trovato anche alcuni contanti e materiale per il confezionamento. L’arresto arriva dopo settimane di indagini sul traffico di sostanze stupefacenti in città.

Un arresto e di un ingente sequestro di cocaina: questo il bilancio di un'operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Arezzo. Un cittadino albanese di 35 anni è stato fermato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato seguito dagli agenti in abiti civili durante un servizio di controllo. L'operazione si è svolta il 17 febbraio 2026 e ha portato anche al sequestro di 220 grammi di cocaina pura e di quattro mila euro in contanti. Un arresto ad Arezzo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'operazione ha preso avvio quando gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato un'autovettura sospetta aggirarsi per le vie del centro di Arezzo.

Con 450 grammi cocaina e un laboratorio per lo spaccio, 2 arresti ad ArezzoArezzo, 3 gennaio 2026 – Due persone sono state arrestate dopo il rinvenimento di 450 grammi di cocaina e l’individuazione di un laboratorio per lo spaccio.

35enne pregiudicato nascondeva droga e un pericoloso arsenale nella sua abitazione a Caivano, arrestatoI Carabinieri di Caivano hanno arrestato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine.

