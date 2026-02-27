cobolli in semifinale ad acapulco out bellucci a santiago derby darderi pellegrino

A Acapulco, Cobolli si è qualificato per le semifinali dopo aver sconfitto nei quarti di finale Wu Yibing con il punteggio di 7-6 (4) 6-1. Bellucci invece è stato eliminato dalla competizione. A Santiago, nel frattempo, si è disputato il derby tra Darderi e Pellegrino. Il tennista romano affronterà ora il serbo Kecmanovic.

Dopo un inizio di stagione un po' complicato Flavio Cobolli sta iniziando a carburare, eccome. Il romano è in semifinale in un torneo importante come l’Atp 500 di Acapulco, con la testa di serie numero 5 che ha battuto nei quarti di finale il cinese Wu Yibing 7-6 (4) 6-1. Flavio aveva già dimostrato di essere nettamente in ripresa a Delray Beach e sta confermando alla grande i suoi progressi in Messico. Wu Yibing aveva battuto all’esordio Casper Ruud ed era un avversario davvero in forma, ma l’azzurro lo ha tenuto a bada senza troppi problemi, lottando nel primo set, vinto al tie break, e dominando nel secondo. Cobolli è il terzo italiano nella storia a raggiungere le semifinali ad Acapulco dopo Fognini e Musetti, ed è alla sesta semi della carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

