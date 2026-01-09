Portiere va in arresto cardiaco durante un allenamento il calcio argentino è sotto shock
Durante un allenamento, il portiere Mauricio Gabriel Nievas del Deportivo Madryn ha subito un arresto cardiaco. Attualmente, le sue condizioni sono stabili e fuori pericolo, ma resta sotto stretta osservazione in terapia intensiva. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione nel calcio argentino, evidenziando l’importanza di monitorare la salute degli atleti durante le attività sportive.
Le condizioni di Mauricio Gabriel Nievas: il numero uno del Deportivo Madryn è fuori pericolo ma resta sotto stretta osservazione in terapia intensiva. A salvargli la vita è stato l'utilizzo del defibrillatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Pordenone, si scontra con un avversario durante una partita di calcio: 15enne va in arresto cardiaco e muore
Leggi anche: Si scontra con un avversario durante la partita, calciatore va in arresto cardiaco e muore a 15 anni
Portiere va in arresto cardiaco durante un allenamento, il calcio argentino è sotto shock - Le condizioni di Mauricio Gabriel Nievas: il numero uno del Deportivo Madryn è fuori pericolo ma resta sotto stretta osservazione in terapia intensiva ... fanpage.it
Dramma Real Bellizzi, morto il portiere 24enne Zaka: fatale un arresto cardiaco - Un grave lutto ha colpito il calcio dilettantistico campano, scosso dalla morte di Zaka, portiere 24enne del Real Bellizzi, squadra di prima categoria. ilmattino.it
Ennio Bonato, portiere del decennio d’oro del calcio monfalconese, è spirato a 87 anni all’ospedale San Polo, dopo un breve ricovero dovuto a una polmonite fulminante - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.