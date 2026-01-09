Portiere va in arresto cardiaco durante un allenamento il calcio argentino è sotto shock

Durante un allenamento, il portiere Mauricio Gabriel Nievas del Deportivo Madryn ha subito un arresto cardiaco. Attualmente, le sue condizioni sono stabili e fuori pericolo, ma resta sotto stretta osservazione in terapia intensiva. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione nel calcio argentino, evidenziando l’importanza di monitorare la salute degli atleti durante le attività sportive.

