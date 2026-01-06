Scherma la brindisina Calogiuri medaglia di bronzo nella Coppa del Mondo U17

Carola Calogiuri, schermidista brindisina delle Lame Azzurre “Maestri Zumbo”, ha conquistato una medaglia di bronzo nella Coppa del Mondo Under 17 a Udine. La competizione, svoltasi presso il Palaindoor Ovidio Bernes, ha segnato l’inizio di una tre giorni dedicata al circuito internazionale giovanile. Questo risultato testimonia il talento e l’impegno della giovane atleta nel panorama della scherma italiana.

