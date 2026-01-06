Scherma la brindisina Calogiuri medaglia di bronzo nella Coppa del Mondo U17
Carola Calogiuri, schermidista brindisina delle Lame Azzurre “Maestri Zumbo”, ha conquistato una medaglia di bronzo nella Coppa del Mondo Under 17 a Udine. La competizione, svoltasi presso il Palaindoor Ovidio Bernes, ha segnato l’inizio di una tre giorni dedicata al circuito internazionale giovanile. Questo risultato testimonia il talento e l’impegno della giovane atleta nel panorama della scherma italiana.
È un bronzo che vale molto quello conquistato da Carola Calogiuri, atleta delle Lame Azzurre "Maestri Zumbo" di Brindisi, nella prova di Coppa del Mondo Under 17 disputata a Udine, gara che ha aperto la tre giorni del circuito iridato giovanile sulle pedane del Palaindoor Ovidio Bernes.
