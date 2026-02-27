Al termine della discesa libera di Soldeu, Mikaela Shiffrin si conferma al primo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino. La gara ha visto Goggia tornare a riaprire i discorsi nella disciplina, mentre la leader della classifica rimane stabile in testa. La competizione prosegue con le prossime tappe e le sfide che si prospettano ancora più intense.

Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine della discesa libera di Soldeu. La fuoriclasse statunitense svetta con 1133 punti e vanta 170 lunghezze di vantaggio nei confronti della svizzera Camille Rast (963), mentre la tedesca Emma Aicher è terza con 684, a -449. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, quarta con 646 punti, ed è in testa nel superG. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Sofia Goggia sorride: “Pista piatta, fatico sui piani. Limitati i danni con il podio” Sofia Goggia sempre sul podio! Terza a Soldeu, si riapre la corsa alla Coppa del Mondo di discesa Quattro anni dopo l’ultima volta, Corinne Suter torna a vincere in discesa in Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Goggia riapre i discorsi in discesa

