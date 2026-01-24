Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026 | Goggia nona comanda Shiffrin

La classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 vede Mikaela Shiffrin al comando, dopo il gigante di Spindleruv Mlyn. Sofia Goggia si posiziona al nono posto, mantenendo buone possibilità di migliorare nelle prossime gare. La stagione prosegue con attenzione alle performance delle atlete italiane e internazionali, in un contesto di alta competitività e continui aggiornamenti.

Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine del gigante di Spindleruv Mlyn. La fuoriclasse statunitense svetta con 1033 punti e resta con 150 lunghezze di vantaggio nei confronti della svizzera Camille Rast (883), mentre la tedesca Emma Aicher è terza con 624, a -409. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, nona con 506 punti, ed è in testa nel superG. La Coppa del Mondo di sci alpino farà tappa a ancora a Spindleruv Mlyn con uno slalom e poi a Crans Montana lungo il cammino che conduce verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

