Ingresso vietato ai parlamentari laburisti | la protesta dei pub inglesi contro l’aumento delle tasse del governo Starmer

In risposta all'aumento delle tasse ritenuto dannoso per il settore, oltre mille pub nel Regno Unito hanno deciso di vietare l’ingresso ai parlamentari laburisti, attualmente al governo. Questa protesta simbolica mira a sottolineare le difficoltà economiche del settore pub e a evidenziare le criticità delle politiche fiscali adottate. Un gesto che riflette le tensioni tra imprese e istituzioni in un momento di crisi economica.

Sono più di mille i pub del Regno Unito che hanno deciso di vietare l’ingresso ai parlamentari del Partito Laburista, oggi al governo, come forma di protesta contro un aumento delle tasse giudicato insostenibile per un settore già in crisi. L’iniziativa, nata dal basso e diffusasi molto rapidamente, sembra aver quasi sortito gli effetti sperati. Proprio in questi giorni, l’esecutivo di Keir Starmer ha fatto sapere che l’aumento sarà ridimensionato, anche se per ora non c’è niente di ufficiale. La protesta contro la business rate. Al centro dello scontro c’è la business rate, una tassa calcolata sul valore degli immobili non residenziali. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: L’ira delle banche contro l’aumento delle tasse: “Il governo viola gli accordi” Leggi anche: Insegne e negozi spenti per protesta contro l'aumento dei parcheggi, l'annuncio delle associazioni di categoria La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. I pub contro il governo del Regno Unito. «Ingresso vietato ai parlamentari laburisti»: la protesta dei pub inglesi contro l’aumento delle tasse del governo Starmer - Sono più di mille i pub del Regno Unito che hanno deciso di vietare l’ingresso ai parlamentari del Partito Laburista, oggi al governo, come forma di protesta contro un aumento delle tasse giudicato in ... msn.com

I pub contro il governo del Regno Unito - Da settimane molti pub vietano l'ingresso ai membri del Partito Laburista per protestare contro un aumento delle tasse, e stanno ottenendo risultati ... ilpost.it

“Vietato l’ingresso ai Laburisti”: e il pub di Leeds sbarra la porta a Rachel Reeves, la ministra del Tesoro - Inn, storico pub di Leeds, è vero e non fa sconti a nessuno. blitzquotidiano.it

