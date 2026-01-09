Ritorna la rassegna letteraria Un tè con l’autore apre Giankarim De Caro con Ciuridda

Da palermotoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritorna “Un tè con l’autore”, la rassegna letteraria curata da Rosa Di Stefano. Il ciclo 2026 si apre l’11 gennaio al Palazzo del Poeta con la presentazione di

Torna “Un tè con l’autore”, la rassegna letteraria ideata e curata da Rosa Di Stefano. Il cartellone 2026 si aprirà con la presentazione di "Ciuridda" di Giankarim De Caro, l'11 gennaio, nella cornice del Palazzo del Poeta, non un semplice spazio, ma un luogo con una vocazione precisa, dove. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Al caffè Santelìa la presentazione di “Ciuridda”, sesto romanzo dello scrittore palermitano Giankarim De Caro

Leggi anche: "Vi regalerò un sorriso”: primo appuntamento della rassegna letteraria “Tè con l’Autore”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Villa Verde, ritorna la rassegna letteraria “Parole nel Bosco” - Tra fine agosto e la prima metà di settembre, ritorna a Villa Verde l’appuntamento con la rassegna letteraria “Parole nel Bosco”. unionesarda.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.