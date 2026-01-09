Ritorna la rassegna letteraria Un tè con l’autore apre Giankarim De Caro con Ciuridda

Ritorna “Un tè con l’autore”, la rassegna letteraria curata da Rosa Di Stefano. Il ciclo 2026 si apre l’11 gennaio al Palazzo del Poeta con la presentazione di

Torna "Un tè con l'autore", la rassegna letteraria ideata e curata da Rosa Di Stefano. Il cartellone 2026 si aprirà con la presentazione di "Ciuridda" di Giankarim De Caro, l'11 gennaio, nella cornice del Palazzo del Poeta, non un semplice spazio, ma un luogo con una vocazione precisa, dove.

Leggi anche: Al caffè Santelìa la presentazione di “Ciuridda”, sesto romanzo dello scrittore palermitano Giankarim De Caro

Leggi anche: "Vi regalerò un sorriso”: primo appuntamento della rassegna letteraria “Tè con l’Autore”

