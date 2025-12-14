Al caffè Santelìa la presentazione di Ciuridda sesto romanzo dello scrittore palermitano Giankarim De Caro
Al caffè Santelìa si è tenuta la presentazione di “Ciuridda”, il sesto romanzo dello scrittore palermitano Giankarim De Caro. La narrazione si concentra su una donna che si confessa in una sagrestia, svelando i segreti di un villaggio dominato da una potente consorteria femminile, custode di antiche tradizioni erboristiche e medicine spagiriche.
