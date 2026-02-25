Parioli di nuovo la carreggiata di via Panama divorata dalla ciclabile Cittadini sul piede di guerra

A piazza Cuba i cittadini notano un cantiere con dei segni che lasciano pensare a una riduzione della viabilità. Effettivamente sarà così: "La modifica non era prevista", accusano i cittadini Nuove polemiche sui lavori di realizzazione del Grab a via Panama. Il grande raccordo anulare delle bici attraverserà i Parioli, ma da quando sono iniziati gli interventi sulla viabilità e i marciapiedi per adattare il percorso alla viabilità locale, lo scorso agosto, sono esplose le polemiche: il restringimento della carreggiata in più punti del percorso e le criticità legate al traffico alimentano la “rivolta”. Sembrava che alcune modifiche approvate dall'assessorato alla Mobilità potessero calmare gli animi, ma così non è stato. Anche perché nei giorni scorsi un nuovo cantiere, stavolta a piazza Cuba, ha riacceso le proteste. 🔗 Leggi su Romatoday.it

