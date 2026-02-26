Scheda di monitoraggio del percorso di cittadinanza attiva e solidale | in allegato un esempio

La Scheda di monitoraggio è lo strumento operativo attraverso il quale l’Istituzione scolastica rileva e documenta l’andamento del percorso di cittadinanza attiva e solidale attuato in esecuzione di una sanzione disciplinare con finalità educativa e riparativa. Essa consente di osservare in itinere la partecipazione dello studente, il rispetto delle regole, l’assunzione di responsabilità e la. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Convenzione per la realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva e solidale. Scarica modelloL’allegata Convenzione disciplina in modo organico e puntuale la collaborazione tra l’Istituzione scolastica e i soggetti del Terzo settore...

