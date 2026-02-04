Convenzione per la realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva e solidale Scarica modello

La scuola secondaria di primo grado si apre a nuove iniziative. Un accordo tra l’istituzione scolastica e soggetti del Terzo settore definisce come realizzare percorsi di cittadinanza attiva e solidale. Questi programmi coinvolgono gli studenti che sono stati allontanati dalle lezioni per sanzioni disciplinari. La convenzione stabilisce regole chiare per collaborare e offrire loro opportunità di crescita e responsabilità.

L'allegata Convenzione disciplina in modo organico e puntuale la collaborazione tra l'Istituzione scolastica e i soggetti del Terzo settore accreditati per l'attuazione di percorsi di cittadinanza attiva e solidale rivolti agli studenti della scuola secondaria di primo grado destinatari di sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni.

