Controlli dei carabinieri nelle scuole | minorenne trovato con un tirapugni denunciato
Un minorenne di Brindisi è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso con un tirapugni nascosto nel giubbotto durante le lezioni. I militari hanno effettuato un controllo all’interno di una scuola e hanno trovato l’arma, che il ragazzo aveva nascosto con l’intenzione di portarla con sé.
L'arma bianca è stata trovata dai militari della stazione di Brindisi Centro, che hanno operato unitamente ai colleghi del Nucleo carabinieri Cinofili di Modugno (Ba) BRINDISI - Trovato con un tirapugni nascosto nel giubbotto durante le lezioni scolastiche: nei guai un minorenne. È stato denunciato dai carabinieri per possesso di oggetti atti a offendere. Il giovane, minore di 15 anni, è incappato in un servizio di controllo negli istituti scolastici operato dai carabinieri nell'ambito di un'attività finalizzata alla tutela e sicurezza all’interno degli istituti scolastici del territorio che ha interessato diverse scuole del Brindisino.🔗 Leggi su Brindisireport.it
