Un uomo si presenta in un'area pubblica con un martello, chiedendo scusa per quanto accaduto, ammettendo di aver agito spinto dalla paura. La famiglia di una vittima esprime il suo sdegno, definendo la situazione “orribile”. La scena si svolge sotto l’occhio dei presenti, mentre l’uomo cerca di spiegare le sue motivazioni e il suo stato d’animo.

Milano – “Salve, vorrei scusarmi con tutti per quello che è successo. Credetemi, ho avuto paura, prima che quel ragazzo mi colpisse, poi dopo aver sparato delle conseguenze del mio gesto”. Al quarto giorno in cella, Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio nella zona del boschetto di Rogoredo, affida una lettera scritta a mano al suo legale Piero Porciani. Una missiva in cui ribadisce alcuni dei concetti già espressi durante l’interrogatorio del gip Domenico Santoro, definendosi un “servitore dello Stato” e smentendo veleni e accuse che lo descrivono come uno sbirro corrotto che picchiava i tossicodipendenti per farsi consegnare soldi e droga e che prendeva il pizzo dai pusher del Corvetto garantendo “protezione”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ilgiorno.it - Cinturrino dal martello di Thor alla lettera disperata: "Perdonatemi, pagherò per il mio errore". La famiglia di Zack: "Orribile"

Lettera dal carcere di Carmelo Cinturrino: "Perdonatemi, pagherò per il mio errore" Il messaggio di scuse: "Doveva essere in prigione, non morto" "Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto.

La lettera di Cinturrino: "Perdonatemi, pagherò per il mio errore" Lo scrive in una lettera consegnata al suo legale, avvocato Piero Porciani, l'assistente capo della Polizia di Stato Carmelo Cinturrino, in carcere...

