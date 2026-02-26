Una lettera arriva da un uomo che esprime il suo pentimento per un errore passato. Nell’scrittura, chiede perdono e assicura che farà fronte alle proprie responsabilità. La sua nota rivela un senso di rimorso e una volontà di rimediare, lasciando trasparire un dolore profondo per quanto accaduto. La comunicazione si conclude con una promessa di riparazione.

Lo scrive in una lettera consegnata al suo legale, avvocato Piero Porciani, l'assistente capo della Polizia di Stato Carmelo Cinturrino, in carcere con l'accusa di omicidio volontario per aver ucciso Abderrahim Mansouri "Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto. Mi dispiace per la sua famiglia. Sono triste e pentito per ciò che ho fatto. ma mi sono sentito disperato". Lo scrive in una lettera consegnata al suo legale, avvocato Piero Porciani, l'assistente capo della Polizia di Stato Carmelo Cinturrino, in carcere con l'accusa di omicidio volontario per aver ucciso Abderrahim Mansouri lo scorso 26 gennaio nel 'boschettò di Rogoredo, a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La lettera di Cinturrino: "Perdonatemi, pagherò per il mio errore"

Rogoredo, la lettera di Cinturrino dal carcere: "Mi spiace per la famiglia del ragazzo, pagherò per il mio errore"Caso Rogoredo, letta in anteprima a "Diario del Giorno", in onda su Rete4, la lettera scritta da Carmelo Cinturrino, l'agente della Polizia di Stato...

