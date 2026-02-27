Cine-Teatro Adriatico di Vieste appuntamento con ' Questi fantasmi!' della Compagnia La Maschera

Al Cine-Teatro Adriatico di Vieste si terrà uno spettacolo della Compagnia La Maschera intitolato 'Questi fantasmi!'. Si tratta del quarto appuntamento della stagione teatrale 'Storie che prendono vita', curata dalla direzione artistica di Mauro Palma. L’evento porta in scena un lavoro di ispirazione eduardiana, coinvolgendo il pubblico in una rappresentazione che si svolgerà nel corso della serata.

È un capolavoro eduardiano il quarto appuntamento della stagione teatrale dell'Adriatico di Vieste 'Storie che prendono vita', sotto la direzione artistica di Mauro Palma. Giovedì 5 marzo con ingresso alle 20.30, la Compagnia Teatrale 'La Maschera' di Mattinata, impegnata da anni nella valorizzazione del repertorio classico e contemporaneo e nella produzione e rappresentazione di spettacoli che uniscono tradizione, passione e qualità artistica, calcherà il palco del CineTeatro di viale Marinai d'Italia. Porta in scena 'Questi fantasmi!', una delle più celebri commedie di Eduardo De Filippo. Scritta nel 1945, 'Questi fantasmi!' è una delle opere più amate del grande autore napoletano, capace di coniugare magistralmente comicità e riflessione.

