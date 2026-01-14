Cina commercio estero in aumento del 3,8% nel 2025

Nel 2025, il commercio estero della Cina ha registrato un aumento del 3,8% rispetto all'anno precedente. Questo dato riflette una crescita stabile nel contesto delle dinamiche commerciali internazionali, evidenziando l'importanza del ruolo della Cina nel commercio globale. I numeri indicano una tendenza positiva che può influenzare l'andamento delle economie legate al commercio internazionale.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il commercio estero della Cina è cresciuto del 3,8% su base annua nel 2025. E’ quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati oggi. Lo scorso anno il valore del commercio estero del Paese ha raggiunto 45.470 miliardi di yuan (circa 6.480 miliardi di dollari USA), secondo i dati pubblicati dall’Amministrazione generale delle dogane. Si tratta del nono anno consecutivo di crescita del commercio estero cinese dal 2017. Nel 2025 le esportazioni sono aumentate del 6,1% su base annua, attestandosi a 26.990 miliardi di yuan. Le importazioni hanno raggiunto il livello record di 18. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

