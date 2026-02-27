Pakistan-Afghanistan è guerra aperta per l’Asia Centrale

Il Pakistan ha intensificato gli attacchi contro l’Afghanistan, controllato dai Talebani, portando le tensioni tra i due paesi a un livello di conflitto aperto. Le operazioni militari e le azioni di rappresaglia sono aumentate, con entrambe le parti impegnate in scontri diretti lungo il confine. La situazione rimane critica e le ostilità continuano senza segnali di de-escalation.

Il Pakistan ha alzato l'asticella degli attacchi all'Afghanistan guidato dai Talebani e si trova ora in "guerra aperta" con il Paese limitrofo. Parola di Khawaja Asif, ministro della Difesa del governo di Shehbaz Sharif, che a pochi mesi dal breve conflitto di ottobre ha nuovamente aperto le ostilità con Kabul. Gli attacchi dei caccia JF-17 sull'Afghanistan si sono ripetuti a Kabul, con raid contro dei comandi di brigate e corpi d'armata dell'esercito afghano, centri logistici e depositi d'armi. Attaccata anche Kandahar, dove risiede la Guida Suprema dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan, Hibatullah Akhundzada, mentre le fonti Osint parlano...

