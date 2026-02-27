Sara Baioni si impone chiaramente alla conclusione della tappa a Civitanova, confermando il suo talento nel ciclismo femminile. La ciclista dell’Idromarche Team si distingue per la sua performance, tagliando il traguardo con largo vantaggio sulle avversarie. La vittoria rappresenta un risultato importante nella stagione e testimonia la sua costanza in questa disciplina.

Reginetta rosa del Trittico d’Apertura 2026 è Sara Baioni, amazzone giallonera dell’Idromarche Team – Civitanova. A sorridere con lei in vetta alla piramide del circuito master – amatori sono Giacomo Giuliodori (gentleman dell’Appi Bike Le Velò – Appignano), Roberto Mentuccia (supergentleman in forza al 2P Pellocchi), Emanuele Scipione (senior abruzzese alfiere dell’Ex What Cycling Team). La ‘72Ore’ creata e gestita dall’Acsi Macerata presieduta da Maurizio Giustozzi si è conclusa sul fluido anello di km 2,4 della zona industriale civitanovese, per l’organizzazione del Team Idromarche di patron Ernesto Sopranzetti. Si sono sfidati 120 corridori (dei 150 iscritti), 112 dei quali classificati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Sara Baioni senza rivali. Prima al traguardo a Civitanova

Superlega senza respiro: Trento sfida Civitanova, Perugia riceve Milano nella prima giornata del 2026La 14ª giornata di Superlega maschile inaugura il 2026 senza concedere respiro, arrivando a soli tre giorni di distanza dai quarti di finale di Coppa...

Leggi anche: Arezzo, fuga in avanti con le rivali che si sciolgono. Bucchi intravede il traguardo