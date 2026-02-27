Cibo scaduto e privo di tracciabilita’ | chiusa attività commerciale

Un esercizio commerciale è stato chiuso dalle autorità a causa della presenza di alimenti scaduti e senza documentazione di tracciabilità. Durante i controlli, sono stati trovati prodotti fuori termine e privi delle certificazioni richieste dalla normativa vigente. Le verifiche hanno portato alla decisione di chiudere l’attività fino a quando non saranno corretti i problemi riscontrati.

Alimenti scaduti e privi di tracciabilità. Chiusura di un esercizio commerciale del capoluogo L'operazione, condotta dal Dipartimento di prevenzione dell'Asl Avellino, ha portato al sequestro di un ingente numero di alimenti e alla chiusura dell'esercizio Quintali di alimenti privi di tracciabilità o scaduti in un esercizio di vendita di cibi e prodotti tipici della cultura extraeuropea. È quanto è emerso durante un controllo ufficiale eseguito, su segnalazione della questura, dal personale del Dipartimento della Prevenzione dell'Asl in un market di prodotti alimentari etnici di Avellino.