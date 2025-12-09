Al via il bando del Comune per 60 volontari dedicati a controllo del decoro urbano e supporto alla differenziata

Cataniatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Catania ha pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse per individuare gli ispettori ambientali volontari comunali, figura introdotta dal Regolamento approvato dal Consiglio comunale l’11 giugno 2024 e attivata tramite l’atto di indirizzo della giunta Trantino del 26 novembre. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

