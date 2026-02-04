Durante la promozione di Crime 101, Chris Hemsworth ha parlato di come è stato il suo esordio come Thor. Ricorda di aver passato momenti difficili, sentendosi stupido e con attacchi di panico prima di indossare il costume del Dio del Tuono. La sua prima volta sul set non è stata facile, ma oggi è diventato l’icona di un personaggio forte e sicuro.

In una recente intervista durante la promozione di Crime 101 - La strada del crimine, l'interprete del Dio del Tuono della Marvel ha ricordato la sua prima volta nei panni del personaggio Nei panni di Thor, il dio del tuono della Marvel, Chris Hemsworth è diventato l'incarnazione di una certa idea di mascolinità: invulnerabile, sicuro di sé, incrollabile. Il ruolo, che ha interpretato nel corso di nove film, lo ha portato a diventare tra gli attori più pagati al mondo e lo ha reso un idolo globale. Eppure quella sicurezza era, in parte, una costruzione. "Il personaggio che vedete nelle interviste", ha affermato nel corso di un'intervista al Guardian, "e l'immagine che ho dato di me stesso negli ultimi vent'anni di lavoro a Hollywood, sono io, ma è anche una creazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Chris Hemsworth racconta l’esordio come Thor: “Mi sentivo stupido e avevo attacchi di panico"

Il primo teaser di Avengers: Doomsday mostra un Thor in versione diversa rispetto a Love and Thunder, suscitando riflessioni su evoluzione, responsabilità e sfide creative.

Il secondo teaser di Avengers: Doomsday, in uscita il 18 dicembre 2026, offre un'anteprima più intensa e riflessiva di Thor, interpretato da Chris Hemsworth, che torna con la figlia Love.

