Chiusura di un market etnico ad Avellino | sequestrati quintali di alimenti scaduti e senza tracciabilità

Da avellinotoday.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un market etnico ad Avellino è stato chiuso dopo un’ispezione del Dipartimento di prevenzione dell’Asl. Durante il controllo sono stati sequestrati diversi quintali di alimenti scaduti e privi di tracciabilità. L’operazione ha portato anche alla sospensione dell’attività commerciale. Nessun arresto è stato effettuato e i responsabili non sono stati ancora identificati.

L’operazione, condotta dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl Avellino, ha portato al sequestro di un ingente numero di alimenti e alla chiusura dell’esercizio.Violazioni accertate e provvedimenti: quintali di prodotti fuori leggeQuintali di alimenti privi di tracciabilità o scaduti in un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

