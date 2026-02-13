In vendita alimenti scaduti o senza tracciabilità | scatta la multa per un negozio in città

Un negozio in città ha ricevuto una multa perché vendeva alimenti scaduti e senza etichette che garantissero la tracciabilità. Durante un controllo, le autorità hanno scoperto prodotti vicino alla data di scadenza e senza informazioni chiare sulle origini. Tra le irregolarità riscontrate, anche la mancanza di rispetto delle norme igienico-sanitarie, che mette a rischio la sicurezza dei clienti.

La sanzione arriva in seguito a un controllo della Polizia Locale. Trovati alimenti accatastati in totale spregio delle minime condizioni igienico-sanitarie Alimenti scaduti, senza indicazioni sulla tracciabilità e violazioni di varie norme igienico-sanitarie. Questo ciò che ha riscontrato durante un controllo la Polizia locale di Ravenna. Nell’ultima operazione, gli agenti hanno effettuato un’ispezione in un negozio di via Carducci, dove sono state rilevate molteplici e gravi irregolarità. Nel locale sarebbero state trovate circa sessanta confezioni di prodotti alimentari prive delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana, requisito fondamentale per garantire la corretta informazione dei consumatori.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su vendita alimenti

Ultime notizie su vendita alimenti

Argomenti discussi: Frode alimentare con prodotti scaduti: solo un condannato della banda; Frosinone, prodotti scaduti e lavoratori in nero: maxi sequestro in due mini market; Jesi, Polizia controlla la movida: alcol a minori e cibi scaduti; In due ristoranti in zona movida panetti per pizza surgelati, salumi e formaggi non tracciati e prodotti scaduti: sequestri e multe.

Alimenti scaduti da due anni: attività chiusa, prodotti distruttiBlitz della Polizia Locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale in due supermercati di Romano di Lombardia. Gli agenti del Nucleo accertamenti ambientali e benessere animali, unitamente agli ... ilgiorno.it

Bassa bergamasca, alimenti scaduti in vendita: negozio multato per oltre 17mila euroProseguono senza i controlli dei Carabinieri nella Bassa Bergamasca per garantire la sicurezza alimentare e tutelare la salute pubblica. Nella mattinata di mercoledì 25 giugno, i militari della ... ecodibergamo.it

Per diventare TITOLARI DI ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA SOMMINISTRAZIONE (bar, ristoranti, pub, street food ecc.) o del COMMERCIO ALIMENTARE (market, macellerie, pescherie, frutta e verdura, vendita alimenti online ecc.) sta per iniziare un CORSO - facebook.com facebook