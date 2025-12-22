massaggi hot in due centri della provincia quattro condanne

Si chiude il primo grado di un'inchiesta per sfruttamento della prostituzione, in due centri massaggi a Scafati e Salerno, costati tre condanne a 3 anni di reclusione per altrettanti imputati, e ad una pena di 1 anno e 8 mesi per una quarta. La sentenza è stata emessa dal Gup del Tribunale di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

