nascondeva due chili e mezzo di droga e 18mila euro in contanti

Un uomo è stato fermato questa mattina a Perugia mentre camminava nel centro storico. I carabinieri, notando un comportamento sospetto, lo hanno fermato per un controllo. Durante la perquisizione, hanno trovato due chili e mezzo di droga nascosti e 18 mila euro in contanti. Ora l’uomo si trova in caserma, in attesa di ulteriori accertamenti.

Era a piedi per le vie del centro storico di Perugia. Non una passeggiata normale, secondo i carabinieri, che, quando lo hanno incrociato, hanno deciso di fermarlo per un controllo. Una verifica che si è trasformata poi in una perquisizione di fronte all’atteggiamento ritenuto insolito dell’uomo, identificato per un 37enne gambiano, in Italia senza fissa dimora, con un nervosismo che ha portato i militari dell’Arma ad approfondire gli accertamenti. E l’approfondimento ha consentito di trovare, addosso all’uomo, quattro dosi di hashish. Le operazioni di ricerca si sono estese con una perquisizione anche l’appartamento dove il giovane alloggia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

