La quarta serata di Sanremo 2026, dedicata alle cover e ai duetti, ha visto salire sul palco i cantanti secondo un ordine stabilito. È stato annunciato l’ordine di esibizione e l’entrata di «Mister X» nella scaletta. Circolano voci su un possibile coinvolgimento di Monica Bellucci come ospite. La serata si sta svolgendo con le esibizioni previste e con le collaborazioni tra gli artisti.

I co-conduttori della quarta serata Accanto al direttore artistico e conduttore e a Laura Pausini, che apre la serata con un medley, è attesa Bianca Balti, che torna sul palco dell’Ariston esattamente a distanza di un anno ed è felicissima. A sorpresa, a poche ore, appare un Mister X in scaletta e si fanno più forti le voci intorno alla presenza di Monica Bellucci. I momenti di riflessione Si parlerà di disagi e di dipendenze giovanili, compresa quella digitale, con il professore Vincenzo Schettini, la cui partecipazione sembrava fosse saltata,a causa del caos mediatico scatenato dalle sue dichiarazioni nel podcast di Gianluca Gazzoli. Ma in conferenza stampa è stato annunciato che invece stasera ci sarà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sanremo 2026, la quarta serata (quella delle cover e dei duetti): l'ordine di esibizione dei cantanti, «Mister X» in scaletta e le voci su Monica Bellucci

