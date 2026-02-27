La quarta serata di Sanremo 2026 si svolge con i co-conduttori, i big e i loro cantanti accompagnatori. Durante la serata si eseguono cover e duetti, coinvolgendo artisti noti e nuovi talenti. La votazione avviene attraverso il televoto e il giuria di qualità, che contribuiscono alla classifica finale. È un momento centrale del festival, che attira l’attenzione del pubblico e dei media.

I co-conduttori della quarta serata Accanto al direttore artistico e conduttore e a Laura Pausini, che apre la serata con un medley, è attesa Bianca Balti, che torna sul palco dell’Ariston esattamente a distanza di un anno ed è felicissima. I momenti di riflessione Si parlerà di disagi e di dipendenze giovanili, compresa quella digitale, con il professore Vincenzo Schettini, la cui partecipazione sembrava fosse saltata,a causa del caos mediatico scatenato dalle sue dichiarazioni nel podcast di Gianluca Gazzoli. Ma in conferenza stampa è stato annunciato che invece stasera ci sarà. I big accompagnati dagli artisti con cui duettano, in ordine alfabetico Ecco i 30 big in gara accompagnati dagli artisti con il titolo della cover e l’interprete originale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sanremo 2026, la quarta serata (quella delle cover e dei duetti): i co-conduttori, i big con i cantanti che li accompagnano e come si vota

Timofej Adrijashenko, primo ballerino del Teatro alla Scala, parla del duetto con Patty Pravo in vista della quarta serata del Festival di Sanremo 2026: “È un grande onore portare la danza su un palco così emblematico“ #Sanremo2026 - facebook.com facebook

#BiancaBalti torna a #Sanremo La modella ospite di Carlo Conti nella quarta serata della 76esima edizione, in programma venerdì 27 febbraio x.com