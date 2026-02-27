Chi vincerà la Champions League il supercomputer non ha dubbi | è un altro schiaffo per l'Italia

27 feb 2026

Un supercomputer ha previsto che l'Arsenal sarà la squadra vincente della Champions League, lasciando dietro di sé molte altre contendenti. Secondo i pronostici, l'Atalanta si trova in una posizione difficile, insieme ad altre squadre italiane che non ottengono grandi favori. La previsione ha già suscitato reazioni e discussioni tra gli appassionati di calcio.

Pronostici Champions League: il supercomputer Opta premia l'Arsenal. Nuovo schiaffo all'Italia: Atalanta in fondo, ma non solo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Salvini non ha dubbi: «L’Inter vincerà sicuramente il Derby dell’8 Marzo. Gattuso porterà l’Italia al Mondiale»Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo.

Lo schiaffo del Borussia Dortmund che fa scuola all’Italia schierando Reggiani titolare in ChampionsLuca Reggiani è un difensore italiano di proprietà del Borussia Dortmund che a soli 18 anni ha debuttato in Champions con i tedeschi.

