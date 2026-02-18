Lo schiaffo del Borussia Dortmund che fa scuola all'Italia schierando Reggiani titolare in Champions

Il Borussia Dortmund ha portato in campo Luca Reggiani, un giovane difensore italiano di 18 anni, in occasione della partita di Champions League, causando sorpresa tra gli addetti ai lavori. La decisione di schierarlo titolare ha attirato l’attenzione, soprattutto considerando la sua giovane età e l’esordio in una competizione così importante. Reggiani, che si allena con il team principale da diversi mesi, è diventato uno dei nomi da seguire nel calcio europeo.