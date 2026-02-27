Bianca Balti chi sono le figlie | la primogenita Matilde e Mia

Bianca Balti ha due figlie, Matilde e Mia. La prima, nata nel 2007, è frutto della relazione con Christian Lucidi. La seconda, nata nel 2015, è venuta al mondo dalla relazione con Matthew McRae. La top model ha condiviso pubblicamente alcune immagini delle sue figlie sui social. Matilde e Mia sono le due figlie di Bianca Balti.

Ecco chi sono le figlie di Bianca Balti, la bellissima top model, Matilde e Mia: la primogenita, nata nel 2007 da Christian Lucidi e la seconda figlia, nata nel 2015, dalla relazione con Matthew McRae. Il primo grande amore della modella Bianca Balti è stato Christian Lucidi, fotografo, che Bianca ha sposato nel 2006. Dal loro matrimonio è nata la primogenita, Matilda, nel 2007. Successivamente, la relazione fra i due si interrompe dopo pochi anni. Matilda ha compiuto 18 anni lo scorso giugno e, dopo alcuni anni trascorsi con il padre Christian a Parigi, ha deciso di andare a vivere a Los Angeles. Quando Matilde aveva appena sei anni, infatti, aveva chiesto di andare a vivere con il padre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La carriera e la droga, la malattia e le figlie: tutto su Bianca Balti, ospite della quarta serata di SanremoUn anno dopo, la modella torna sul palco dell’Ariston: dagli esordi nella moda alla vita difficile per le droghe e il tumore, il profilo dell’ospite...

Bianca Balti parla della malattia: “Ho una mutazione genetica, ce l’hanno anche le mie figlie”Il ritorno di Bianca Balti sul palco dell’Ariston nella serata di venerdì 27 febbraio 2026 segna un momento carico di significato personale e...

La figlia di Bianca Balti, Matilde Lucidi, fa la sua prima passerella alla sfilata di Dior

Cadute e rinascite di Bianca Balti, dai rave alle sfilate, il tumore e Sanremo: Ecco chi mi ha aiutataLa top model lodigiana, ospite della quarta serata del Festival di Sanremo, ha raccontato come il 2025 sia stato l’anno più brutto della sua vita. Un consapevolezza dopo il cancro alle ovaie, che è ... ilgiorno.it

Sanremo, Bianca Balti: Sul palco per chi combatte e chi non c'è piùSanremo, 27 feb. (askanews) - Bianca Balti si commuove: Ho stretto amicizie con donne che sono venute a mancare nell'ultimo anno, la recidiva per noi che siamo state malate di tumore è sempre all'ang ... quotidiano.net

Stasera a #Sanremo2026, insieme a Laura Pausini e Bianca Balti, ci sarà anche un altro co-conduttore misterioso, forse un comico Oltre a presentare i cantanti, farà un monologo su “perché Sanremo è Sanremo”, lancerà una fake news sul Festival e un x.com

Sanremo, Bianca Balti: «Sono felice, ma vivo il lutto per la donna che ero» - facebook.com facebook