Un turista di 57 anni è stato ucciso a Phuket, in Thailandia, dopo essere stato colpito alla testa con un colpo di karate durante una lite. L'aggressore, un uomo di 29 anni, è stato arrestato poco dopo l'incidente. La vittima si chiamava Alan Roger Jolliffe. La vicenda si è verificata in strada, portando alla fuga di un'azione violenta.

Chi era Hassan Matrid, l’uomo ucciso e abbandonato in strada con ferite alla testa nella BergamascaHassan Saber Qamar Al-Dawli Ahmed Matrid è l'uomo di 43 anni trovato morto ieri mattina ai margini della strada provinciale che porta a Taleggio...

