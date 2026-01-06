Chi era Hassan Matrid l'uomo ucciso e abbandonato in strada con ferite alla testa nella Bergamasca

Hassan Matrid, 43 anni, è stato trovato ieri mattina lungo la strada provinciale verso Taleggio, in Bergamasca, con ferite alla testa. La sua morte ha suscitato attenzione nelle cronache locali, ma ancora sono in corso le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Questa vicenda evidenzia la necessità di approfondire le motivazioni e gli eventi che hanno portato a questo tragico episodio.

Hassan Saber Qamar Al-Dawli Ahmed Matrid è l'uomo di 43 anni trovato morto ieri mattina ai margini della strada provinciale che porta a Taleggio (Bergamo). L'uomo era un richiedente asilo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Migrante trovato morto sulla provinciale a Taleggio: ferito alla testa, s’indaga per omicidio; Egiziano trovato morto a lato strada a Taleggio: ferito alla testa, si indaga per omicidio.

