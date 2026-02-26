Lite in strada in Thailandia | turista ucciso con un singolo potente colpo di karate al collo

In Thailandia, una rissa in strada ha portato alla morte di un turista britannico di 57 anni, colpito al collo con un movimento che ricordava un calcio di karate. L’incidente è avvenuto durante un alterco tra due visitatori, sconosciuti tra loro. La scena si è svolta nel cuore di Phuket, attirando l’attenzione sulla violenza improvvisa in contesti pubblici. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Un turista britannico di 57 anni è morto a Phuket dopo un singolo colpo “in stile karate” alla testa durante una lite in strada con un turista svedese. Uno dei due avrebbe improvvisamente tagliato la strada all’altro. L’aggressore, 29 anni, è stato arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un elefante ha ucciso un turista in Thailandia: è la terza vittima in pochi giorniUn elefante maschio ha ucciso un turista in Thailandia, terza vittima dello stesso animale.

Accoltellata al collo dal marito al culmine di una lite: è grave. L'aggressione iniziata in casa e proseguita in stradaUna donna di 45 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina 4 gennaio a Capriolo, Brescia, dopo essere stata aggredita dal marito con un coltello...

