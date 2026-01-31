Questa sera sul palco di Sanremo 2026, Ditonellapiaga si unisce a Tony Pitony per esibirsi in una versione di The Lady Is a Tramp. È uno dei momenti più attesi della serata dedicata alle cover, e i due artisti promettono un’interpretazione vibrante. La musica live e l’atmosfera del festival creano un contesto ideale per questa collaborazione inaspettata.

Ditonellapiaga e Tony Pitony duetteranno sulle note di The Lady Is a Tramp in occasione della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. Ditonellapiaga e Tony Pitony duetteranno insieme sulle note di The Lady Is a Tramp in occasione della serata delle cover del 76° Festival di Sanremo prevista per venerdì 27 febbraio. La cantautrice porterà sul palco dell’Ariston Che Fastidio!, brano scritto e composto dalla stessa Margherita insieme a Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi e Alessandro Casagni. Nato da un momento di crisi personale e musicale, Che Fastidio! ribalta le aspettative e trasforma l’autoironia in motore creativo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Ditonellapiaga duetta con Tony Pitony in The Lady Is a Tramp

La sigla del FantaSanremo, interpretata da Tony Pitony, segna ufficialmente l'inizio di Sanremo 2026.

Il 5 luglio, al porto turistico di Pescara, Tony Pitony si esibirà con il suo progetto “EstaTony” durante il Terrasound 2026.

