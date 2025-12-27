Alla Scala la fiaba diventa realtà con la Prima de La Bella addormentata dedicata a Giorgio Armani | il bacio finale tra Nicoletta Manni e Timofej incanta il pubblico

Vanno in scena il sogno, la purezza, l’invidia, le meraviglie della fiaba con tutti i suoi personaggi ed elementi: principi e principesse, re e regine, fate e streghe, incantesimi capaci di trasformare il sentimento nascente di una fanciulla in una notte profonda senza luna, i miracoli dell’amore che risvegliano al mondo e a sé stessi. “La Bella addormentata nel bosco ”, su musica di?ajkovskij (diretta da Kevin Rhodes,) titolo inaugurale della nuova stagione di balletto del Teatro alla Scala (fino al 13 gennaio, ma è già quasi sold out), alla sua Prima dedicata a Giorgio Armani, ha letteralmente incantato il pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

