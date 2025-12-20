Sky in arrivo la sera di Natale Il Sogno Bianco – Dietro le quinte de Il lago dei cigni | intervista ai protagonisti Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko 

In arrivo IL SOGNO BIANCO – Dietro le quinte de “Il lago dei cigni” al Teatro alla Scala, un documentario di Chiara Ribichini, con la regia di Flavio Maspes e il montaggio di Fabio Ferri, prodotto da Sky TG24 in collaborazione con il Teatro alla Scala, per portare lo spettatore nel cuore della macchina teatrale che ha dato vita all’ultima produzione del celebre balletto. Il docufilm andrà in onda in esclusiva su Sky TG24 il 25 dicembre alle 21:00 e su Sky Arte il 27 dicembre alle 20:15, in streaming su NOW e sempre disponibile on demand (disponibile anche su La Scala TV ). Il Sogno Bianco – Dietro le quinte de “Il lago dei cigni” su SKY: intervista a Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

