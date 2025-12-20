Sky in arrivo la sera di Natale Il Sogno Bianco – Dietro le quinte de Il lago dei cigni | intervista ai protagonisti Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko 

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In arrivo IL SOGNO BIANCO – Dietro le quinte de “Il lago dei cigni” al Teatro alla Scala, un documentario di  Chiara Ribichini, con la regia di Flavio Maspes e il montaggio di Fabio Ferri, prodotto da Sky TG24 in collaborazione con il Teatro alla Scala, per portare lo spettatore nel cuore della macchina teatrale che ha dato vita all’ultima produzione del celebre balletto. Il docufilm andrà in onda in esclusiva su Sky TG24 il 25 dicembre alle 21:00 e su Sky Arte il 27 dicembre alle 20:15, in streaming su NOW e sempre disponibile on demand (disponibile anche su La Scala TV ). Il Sogno Bianco – Dietro le quinte de “Il lago dei cigni”  su SKY: intervista a Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

sky in arrivo la sera di natale il sogno bianco 8211 dietro le quinte de il lago dei cigni intervista ai protagonisti nicoletta manni e160timofej andrijashenko160

© Superguidatv.it - Sky, in arrivo la sera di Natale “Il Sogno Bianco – Dietro le quinte de Il lago dei cigni”: intervista ai protagonisti Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko 

Leggi anche: La magia de "Il Lago dei Cigni" al Teatro Concordia: in scena il balletto dell’Opera Nazionale Rumena di Iasi

Leggi anche: "Dietro le quinte dei delitti". Va in scena Giallo Natale. Il Minifestival del mistero

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sky Christmas Days: oltre 350 ore live in un mese nella Casa dello Sport; Sky, da Sinner alla serie A: un mondo di sport in tv per le feste di Natale; Ops! È già Natale, Danny DeVito festeggia fuori stagione su Sky Cinema Christmas e NOW; Sky, tutti gli appuntamenti per le feste: dallo speciale su Del Piero a Premier e Nba.

sky arrivo sera nataleOps! È già Natale, Danny DeVito festeggia fuori stagione su Sky Cinema Christmas e NOW - È già Natale, commedia natalizia con protagonista Danny DeVito in arrivo questa sera su Sky Cinema Christmas e in contemporanea streaming su NOW. comingsoon.it

sky arrivo sera nataleFilm di Natale in tv dal 21 al 28 dicembre 2025: programmazione Rai, Mediaset e Sky - Ecco tutti i grandi classici, tra film cult e i cartoni animati Disney, programmati in tv in ... fanpage.it

sky arrivo sera nataleSky Cinema, le novità di Natale 2025: da Dragon Trainer a Mission: Impossible, tutte le prime visioni e i canali speciali - Sky Cinema prepara un Natale “formato maxi” tra prime visioni, grandi franchise, commedie per tutta la famiglia e titoli d’autore. ilmessaggero.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.