Chi è Timofej Andrijashenko il ballerino ospite di Patty Pravo a Sanremo 2026 Duetti Cover

Timofej Andrijashenko è il ballerino che ha accompagnato Patty Pravo durante la sua esibizione a Sanremo 2026. Ha partecipato come ospite speciale nel segmento dedicato ai duetti e alle cover, mostrando le sue capacità sul palco del Festival. La sua presenza ha attirato l'attenzione del pubblico e dei media, contribuendo alla performance della cantante.

Chi è Timofej Andrijashenko, il grande ballerino ospite di Patty Pravo nella serata delle Cover (duetti) di Sanremo 2026 di stasera, 27 febbraio? La grande cantante ha scelto di interpretare Ti lascio una canzone, per omaggiare la sua grande amica Ornella Vanoni. La sua versione sarà sublimata dall’arte e la danza di questo straordinario ballerino lettone. Scopriamo tutte le informazioni su di lui. Timofej Andrijashenko è un ballerino di origine lettone, considerato tra i principali interpreti della danza classica contemporanea a livello internazionale. Nato a Riga (Lettonia) il 29 novembre 1994, ha costruito una carriera prestigiosa che lo ha portato a diventare primo ballerino del corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano, una delle compagnie più importanti al mondo nel repertorio classico e neoclassico. 🔗 Leggi su Tpi.it

