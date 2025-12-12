Dalla Silicon Valley ai palazzi della politica globale la Forbes Power Women 2025 mostra chi detiene l’influenza reale Storie di leadership innovazione e scelte che determinano il futuro del pianeta

La Forbes Power Women 2025 mette in luce le figure chiave che, dalla tecnologia alla politica, modellano il nostro domani. Attraverso storie di leadership e innovazione, evidenzia come il potere si sia evoluto, concentrandosi sulla capacità di influenzare sistemi complessi e plasmare il futuro globale.

D alle sale server che alimentano l’intelligenza artificiale, alla gestione dei flussi di capitale che attraversano le economie globali, alle decisioni monetarie che stabiliscono la stabilità di un continente, il potere, nel 2025, non ha più i contorni rigidi di un tempo ma è diventato, piuttosto, la capacità di orientare i sistemi che plasmeranno il futuro. Ed è proprio al centro di quei nodi nevralgici che, secondo la nuova Forbes Power Women 2025 si trovano le donne, sebbene il loro numero sia sempre troppo limitato. Donne imprenditrici: la situazione in Italia secondo i dati Istat X Leggi anche › Forbes, Giorgia Meloni è la quarta donna più influente del mondo Forbes Power Women 2025, le leader che stanno ridisegnando il mondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalla Silicon Valley ai palazzi della politica globale, la Forbes Power Women 2025 mostra chi detiene l’influenza reale. Storie di leadership, innovazione e scelte che determinano il futuro del pianeta

