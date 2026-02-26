Sanremo 2026 la storia di Paolo Sarullo | dall’aggressione all’Ariston

Stasera a Sanremo 2026 si apre con un momento che affronta il tema della violenza tra i giovani e del bullismo. La serata si concentra su un messaggio di sensibilizzazione, coinvolgendo il pubblico in un'occasione di riflessione. La scelta di dedicare spazio a questa tematica mira a stimolare un confronto diretto e reale tra gli spettatori.

(Adnkronos) – Il Festival di Sanremo 2026 stasera, giovedì 26 febbraio, dedica un momento di grande intensità ad un messaggio contro la violenza giovanile e contro il bullismo. E lo fa collegandosi con Paolo Sarullo, 25 anni, di Albenga (Savona), vittima di una brutale aggressione che gli ha cambiato per sempre la vita. È la notte del 19 maggio 2024. Paolo sta tornando a casa con un amico dopo una serata in discoteca nel Savonese. All'esterno del locale viene accerchiato da un gruppo di ragazzi – tra i 18 e i 20 anni, uno dei quali minorenne – che vogliono sottrargli il monopattino. Un pugno al volto lo fa cadere all'indietro. La testa sbatte violentemente sull'asfalto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

