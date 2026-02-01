Sanremo 2026 | chi è Mecna il rapper che duetta con Mara Sattei

Mecna, il rapper che salirà sul palco di Sanremo 2026 insieme a Mara Sattei, si fa strada dal mondo del rap underground fino alle luci dei grandi palchi. È uno degli artisti più interessanti del momento, con una carriera in rapida ascesa e un pubblico che cresce di giorno in giorno. La sua partecipazione all’Ariston segna una svolta importante, dopo anni di gavetta e musica fatta di cuore.

Dal rap underground ai grandi palchi: Mecna sarà a Sanremo 2026 con Mara Sattei. Scopriamo la sua storia, i successi musicali e tutto quello che c'è da sapere su di lui. Mecna, pseudonimo di Corrado Grilli è un rapper, cantautore e graphic designer italiano. Nato a San Giovanni Rotondo e cresciuto a Foggia, attivo dai primi anni duemila, è considerato una delle figure più influenti del rap introspettivo e dell'urban italiano, grazie a uno stile personale che unisce scrittura emotiva, sonorità raffinate e una forte attenzione all'estetica visiva. La carriera musicale di Mecna Mecna muove i primi passi nella scena hip hop underground, distinguendosi fin da subito per una scrittura personale e malinconica.

Questa sera sul palco dell’Ariston Mara Sattei salirà insieme a Mecna per reinterpretare “L’ultimo bacio”, il brano di Carmen Consoli.

Mara Sattei si prepara a tornare al Festival di Sanremo 2026 con il brano Le cose che non sai di me, dopo il debutto nel 2023 con Duemilaminuti.

