Stasera sarò sul palco di Sanremo per chi non mi conoscesse sono incredibilmente alto e bravo | chi è Mecna stasera all’Ariston con Mara Sattei

Stasera Mecna salirà sul palco dell’Ariston, accompagnato da Mara Sattei, per esibirsi durante la serata dedicata alle cover a Sanremo. Mecna è un artista noto per la sua altezza e le sue capacità musicali. La serata prevede reinterpretazioni di brani celebri e amati, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La competizione tra artisti prosegue con questa prova di cover.

Il debutto del rapper da solista nel 2010 con l’EP Le valigie per restare, che ne mette in luce una scrittura intima e personale È tempo di cover a Sanremo, e quella dove gli aristi in gara reinterpretano canzoni note e amate è forse la serata più attesa. Tra gli artisti in gara c’è Mara Sattei che sarà sul palco con Mecna. Insieme canteranno L’ultimo bacio di Carmen Consoli. E Mecna ha voluto annunciare la sua partecipazione su X in modo ironico: “Stasera salirò sul palco di Sanremo 2026 per un duetto con Mara Sattei, per chi non mi conoscesse sono incredibilmente alto e bravo“. Corrado “Mecna” Grilli, nato nel 1987 a San Giovanni Rotondo e cresciuto a Foggia, si avvicina al rap giovanissimo fondando nei primi anni Duemila il collettivo Microphones Killarz, con cui pubblica i primi progetti tra underground e distribuzione nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Stasera salirò sul palco di #Sanremo2026 per un duetto con Mara Sattei, per chi non mi conoscesse sono incredibilmente alto e bravo. x.com

