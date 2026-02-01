Chi sono la moglie e il figlio di Francesco Pannofino Emanuela Rossi e Andrea | Viviamo in case separate russo troppo

Emanuela Rossi, sua moglie, e il figlio Andrea vivono separati. La coppia ha scelto di vivere in case diverse, anche se sono uniti dalla famiglia. Andrea, anche lui attore e doppiatore, è il frutto del loro amore.

Emanuela Rossi è la  moglie  del collega  Francesco Pannofino. Dal loro amore è nato un figlio,  Andrea, anch’egli attore e doppiatore. Dopo essersi separati nel  2006, la coppia  si è riunita  e si è  risposata  nel  2011. Tuttavia, di comune accordo, hanno deciso di  non tornare a vivere insieme, scegliendo di abitare in due case distinte. In un’intervista al  Corriere Della Sera,  Pannofino  ha parlato del loro  primo incontro  e di come è riuscito a conquistare Emanuela: “ Ci siamo conosciuti doppiando Donne sull’orlo di una crisi di nervi, dove io facevo appunto Banderas. A quei tempi si doppiava insieme, nella stessa stanza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Approfondimenti su Francesco Pannofino

Claudia Pandolfi: "Io e il mio compagno Marco viviamo in due case separate. È un lusso non da tutti"

Claudia Pandolfi ha confermato, anche al settimanale F, di vivere con il suo compagno Marco De Angelis in due case separate.

Claudia Pandolfi: “Col mio compagno viviamo in case separate. È un lusso, ma è bello ritrovarsi”

Claudia Pandolfi ha condiviso che lei e Marco De Angelis vivono in case separate, una scelta che considerano un lusso e che apprezzano per il rispetto della propria indipendenza.

Ultime notizie su Francesco Pannofino

