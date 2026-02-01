Emanuela Rossi, sua moglie, e il figlio Andrea vivono separati. La coppia ha scelto di vivere in case diverse, anche se sono uniti dalla famiglia. Andrea, anche lui attore e doppiatore, è il frutto del loro amore.

Emanuela Rossi è la moglie del collega Francesco Pannofino. Dal loro amore è nato un figlio, Andrea, anch’egli attore e doppiatore. Dopo essersi separati nel 2006, la coppia si è riunita e si è risposata nel 2011. Tuttavia, di comune accordo, hanno deciso di non tornare a vivere insieme, scegliendo di abitare in due case distinte. In un’intervista al Corriere Della Sera, Pannofino ha parlato del loro primo incontro e di come è riuscito a conquistare Emanuela: “ Ci siamo conosciuti doppiando Donne sull’orlo di una crisi di nervi, dove io facevo appunto Banderas. A quei tempi si doppiava insieme, nella stessa stanza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono la moglie e il figlio di Francesco Pannofino, Emanuela Rossi e Andrea: “Viviamo in case separate, russo troppo”

Approfondimenti su Francesco Pannofino

Claudia Pandolfi ha confermato, anche al settimanale F, di vivere con il suo compagno Marco De Angelis in due case separate.

Claudia Pandolfi ha condiviso che lei e Marco De Angelis vivono in case separate, una scelta che considerano un lusso e che apprezzano per il rispetto della propria indipendenza.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Francesco Pannofino

Argomenti discussi: Chi sono e cosa fanno la moglie e le figlie di Claudio Lippi: tutto su Kerima, Federica e Lenni; I genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messineo, trovati impiccati nel giardino della loro casa; Pasquale Carlomagno e Maria Messenio: chi erano i genitori dell’assassino di Federica Torzullo; Gerry Scotti, la ex moglie e la compagna: chi sono le donne del conduttore Mediaset.

Chi sono la moglie e il figlio di Francesco Pannofino, Emanuela Rossi e Andrea: Viviamo in case separate, russo troppoEmanuela Rossi è la moglie del collega Francesco Pannofino. Dal loro amore è nato un figlio, Andrea, anch’egli ... msn.com

Chi è Emanuela Rossi, la moglie di Francesco Pannofino/ Il divorzio e poi il nuovo matrimonioChi è Emanuela Rossi, moglie di Francesco Pannofino: doppiatrice, è al suo fianco dagli anni ottanta. Nel 2006 il divorzio, poi di nuovo le nozze ... ilsussidiario.net

Francesco Pannofino ospite di Storie Italiane Festival Il Ghigno Libreria Molfetta Ingresso su prenotazione Eventi, libri e tante belle idee regalo ilghignolibreria.wordpress.com Foto a cura di Sebastiano Petruzzella - facebook.com facebook

Francesco Pannofino, che ci ha emozionato durante la presentazione di “L’Aquila 2026, una grande avventura per Rieti” ha espresso il suo apprezzamento per il Polo Audiovisivo che stiamo realizzando. Un incoraggiamento che ci inorgoglisce e fa capire che x.com