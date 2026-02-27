Dopo la rottura con Giada Domenicone, madre dei suoi figli, il cantante Fabrizio Moro non ha più annunciato nuove relazioni pubbliche. Recentemente si è parlato della sua fidanzata, Roberta Marcis, che sarebbe al suo fianco dopo un lungo periodo di silenzio sulla vita sentimentale. Moro, che ha mantenuto riservatezza sulla sua sfera privata, non ha confermato ufficialmente questa relazione.

Dopo la fine con l’ex Giada Domenicone, il noto cantante Fabrizio Moro ha steso un velo sulla sua vita privata, rimanendo single per moltissimo tempo, quantomeno ufficialmente. Alcune recenti voci di corridoio, tuttavia, vedono il cantautore rapito da un nuovo flirt. La presunta fidanzata di Fabrizio Moro è una bellissima modella, Roberta Marcis, beccata più di una volta in sua compagnia dai paparazzi delle testate di gossip. I due sembrano stare benissimo insieme ma non hanno ancora ufficializzato la loro relazione, evitando come la peste le domande di fan e giornali. Roberta Marcis ha 35 anni ed in passato ha partecipato alle selezioni per Miss Italia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la fidanzata di Fabrizio Moro, Roberta Marcis, dopo l’ex Giada Domenicone (mamma dei suoi figli)

Chi sono la fidanzata e l’ex di Fabrizio Moro (madre dei due figli)Roberta Marcis è la fidanzata di Fabrizio Moro: con la ragazza nota per aver partecipato a Miss Italia, il cantante condivide una relazione dal 2023.

Chi sono l’ex moglie e la fidanzata di Jimmy Ghione, Tania Paganoni (mamma dei suoi figli) e Marialaura De VitisJimmy Ghione ha una relazione stabile con Marialaura De Vitis, più giovane di lui di circa 30 anni, conosciuta nel 2023, mentre la sua ex moglie è...

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Chi è la nuova fidanzata di Fedez: il gossip dietro la partecipazione a Sanremo; Ditonellapiaga, chi è il fidanzato e la triste ammissione su Sanremo e l’amore; Arianna Di Claudio, chi è la fidanzata di Leo Gassman: età, carriera, il video su TikTok e Instagram; Chi è Giulia Peditto, fidanzata di Dargen D'Amico, insegnante di yoga e amica di Chiara Ferragni.

Sayf, chi è la fidanzata: vita privata top secret/ Significato del nome: deriva dall’arabo e…Sayf, chi è la fidanzata: vita privata top secret. L'artista di Rapallo ha origini italo-tunisine: il suo nome è legato proprio alla cultura araba ... ilsussidiario.net

Chi è Nicolò Filippucci? Fidanzata, altezza, Sanremo, XFactor, etàÈ uno di quei casi in cui un brano ti resta in testa dopo una sola esecuzione. Con Laguna ha vinto le Nuove Proposte di Sanremo 2026, e in poche ore il suo nome è finito ovunque: tv, social, classif ... alphabetcity.it

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo dopo esserci stato per 7 volte in gara e 3 volte in qualità di ospite. - facebook.com facebook