Chi sono la fidanzata e l’ex di Fabrizio Moro madre dei due figli

Roberta Marcis è la fidanzata di Fabrizio Moro: con la ragazza nota per aver partecipato a Miss Italia, il cantante condivide una relazione dal 2023. Oggi l’artista romano sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. Prima dell’attuale storia con l’ex modella sarda, Moro ha avuto una longeva relazione con Giada Domenicone. La ragazza architetta d’interni nata nel 1983, è stata legata al cantautore per diversi anni, nel corso dei quali sono diventati genitori di Libero (2009) ed Anita (2013), fino a quando nel 2019 la loro storia volgeva al termine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Fabrizio Moro ha due figli, avuti con la compagna Giada Domenicane, professionista nell'architettura d'interni.

